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Tuğçe Aral’dan milyonluk klip

Tuğçe Aral’dan milyonluk klip
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08 Eylül 2022 - 16:07

Tuğçe Aral uzun aradan sonra yeni bir single hazırladı. Güzel şarkıcı,
“Sallaya Sallaya” adlı çalışmanın klibine 1.5 milyon liralık styling’i
ile damga vurdu.

Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Tuğçe Aral, uzun bir aradan sonra
yeni şarkısı “Sallaya Sallaya” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.
Söz , Müzik ve Aranjesi Mustafa Arapoğlu’na ait olan parça Müzik
listelerine damgasını vurdu. Aral klibi için de Yönetmen Enes Bilal
Taşçı ile anlaştı. Klip 3 günde beykoz kundura fabrikası platosunda
çekildi.

KIYAFETLERİ ÇOK KONUŞULACAK

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Tuğçe Aral, “Sallaya Sallaya”nın klip
çekimlerinde birbirinden iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçti.
Sevenlerine güzel görünmek için hiçbir masraftan kaçınmayan başarılı
sanatçı, sadece styling’i için 1.5 milyon liradan fazla harcama yaptı.

STYLING ANNEDEN

“Tüm styling sürecini annemle beraber yürüttük” diyen Tuğçe Aral,
sanatçıların giyim kuşamlarına özen göstermesi gerektiğini söyledi:
“Göz önünde olan insanların kendilerine yatırım yapmaları gerektiğine
inanıyorum. Ben yıllardır kazandığım parayla ev ya da arsa değil,
kıyafet ve aksesuar aldım. Klipte kullandığım kıyafet, ve saatlerin
değeri de 1.5 milyon lirayı aşıyor. Ama her şeye değdi, çok güzel bir
klip çektik.”

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