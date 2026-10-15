Tuğba Ekinci Sessizliğini Bozdu! Tutuklanmasının Ardından Dikkat Çeken Sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından avukatı aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ekinci, soruşturmaya konu olan bikinili videosunun bağlamından koparıldığını savundu. Ünlü şarkıcının “Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur?” sözleri ise dikkat çekti.

Beş İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtilen müstehcenlik soruşturması kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İnternet ortamında müstehcen içerik yayımladığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci de gözaltına alındı.

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde hakimliğe sevk edilen Ekinci hakkında tutuklama kararı verildi.

Bikinili Videosunun Bağlamından Koparıldığını Savundu

Soruşturmaya konu olan görüntüler hakkında savunma yapan Tuğba Ekinci, videoların evinde spor yaptığı sırada çekildiğini belirtti. Görüntülerin teşhir amacı taşımadığını öne süren şarkıcı, bazı kesitlerin bağlamından koparılarak yayımlandığını ifade etti.

Ekinci, görüntülerin bir bütün olarak değerlendirilmesini istediğini ve söz konusu içeriklerden herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini dile getirdi.

“Bu Ülkede Güzel Olmak Bir Suç mudur?”

Tutukluluk sürecinin ardından sessizliğini avukatı aracılığıyla bozan Ekinci, açıklamasında sanat hayatına, hakkındaki suçlamalara ve ailesinin yaşadığı zorluklara değindi.

Yirmi yılı aşkın süredir sanat hayatını sürdürdüğünü belirten şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yirmi yılı aşkın sanat hayatımı onurla sürdürdüm; gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında hiçbir karşılık beklemeden sahneye çıktım. Bugün ise bağlamından koparılarak yayılan bikinili bir video yüzünden, hiçbir somut delil olmaksızın tutuklu bulunuyorum. Bu süreçte şahsıma ve aileme ağır hakaretler yöneltildi.”

Ekinci, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak kadınlığı ve güzelliği üzerinden yapılan değerlendirmelere tepki gösterdi.

Ücretli Abonelik Hesabı Olmadığını Vurguladı

Açıklamasında herhangi bir ücretli abonelik hesabının bulunmadığını belirten Tuğba Ekinci, içeriklerinden para kazanmadığını savundu.

Şarkıcı, “Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur? Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok, kimseden tek kuruş almadım. Kadınlığımı ve güzelliğimi para karşılığında kullanmak karakterimle bağdaşmaz. Hiç kimse namusumu lekeleyemez” sözleriyle hakkındaki iddialara karşı çıktı.

80 Yaşındaki Annesinin Yaşadıklarına Dikkat Çekti

Tutukluluk sürecinin yalnızca kendisini değil, ailesini de etkilediğini belirten Ekinci, özellikle 80 yaşındaki annesinin yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Şarkıcı, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve yargı mensuplarına seslenerek sürecin aydınlatılmasını istedi.

Ekinci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Adalet Bakanımızın ve değerli yargı mensuplarımızın, sürecin hızla aydınlatılmasına gösterecekleri hassasiyete yürekten inanıyorum. Türk adaletine olan güvenim tamdır” ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci’nin açıklamasıyla birlikte soruşturmaya ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, şarkıcının hakkındaki suçlamaları reddettiği ve hukuki sürecin aydınlatılmasını beklediği görüldü.