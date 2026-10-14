Trump’tan Erdoğan’a Övgü Dolu Sözler: “O Benim Yakın Dostum!”

ABD Başkanı Donald Trump’a, Türkiye’nin Yemen’de Husilere yönelik olası bir operasyona katılıp katılmayacağı soruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini belirten Trump, yakın dostu olarak nitelendirdiği Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da katılacağı seçim etkinlikleri için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, Türkiye’nin Yemen’deki gelişmelerde nasıl bir rol üstlenebileceğini sordu.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM”

Türkiye’nin Yemen’de Husilere yönelik olası bir operasyona katılıp katılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan ile ilişkilerine değinen ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum.”

Trump’ın bu açıklaması, Türkiye’nin Yemen’deki gelişmeler karşısında olası tutumunun gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA DA KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Trump, iki ülke arasındaki enerji ateşkesinin her iki tarafça da ihlal edildiğini savundu.

Rusya’nın Ukrayna’daki altı enerji tesisini vurduğu yönündeki soru üzerine Trump, Ukrayna’nın da önceki gün birçok noktaya saldırdığını belirtti.

Trump, “İkisi de birbirlerini vuruyor ancak bu durum sona ermeli” diyerek savaşın bitmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir anlaşmaya varmayı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den daha fazla istediğini düşündüğünü söyleyen Trump, bu değerlendirmesinde kendi içgüdülerine güvendiğini ifade etti.

“UKRAYNA’YA YARDIM ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Ukrayna ile istihbarat paylaşımının durdurulup durdurulmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, böyle bir karar alınmadığını belirtti.

ABD Başkanı, Ukrayna’ya yardım etmeyi ve istihbarat paylaşımını sürdürdüklerini ifade ederek temel hedeflerinin savaşın sona ermesi olduğunu söyledi.

Trump ayrıca Rusya ile yaptıkları dizel yakıt anlaşmasının yalnızca ABD’nin çıkarları için değil, dünya genelindeki enerji piyasaları için de önemli olduğunu savundu. Söz konusu yakıtın küresel enerji piyasalarına dağıtılacağını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü de açıkladı. Ancak ABD Başkanı, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaşmayacağını söyledi.

Trump’ın açıklamalarında hem Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerine hem de Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik değerlendirmelerine yer vermesi dikkat çekti.