Trump’ın Yeni Sözcüsü Belli Oldu! Katie Zacharia Göreve Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne atadığı Katie Zacharia’nın göreve başlayacağı tarih belli oldu. Karoline Leavitt’in ardından görevi devralacak olan Zacharia, 12 Ekim Pazartesi günü görevine başlayacak. Yeni sözcünün ilk basın toplantısını ise 13 Ekim Salı günü Beyaz Saray’da düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Katie Zacharia’nın göreve başlama tarihini duyurdu. Trump’ın açıklamasına göre Zacharia, 12 Ekim Pazartesi günü görevine başlayacak ve ertesi gün basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Beyaz Saray’ın yeni iletişim yüzü olacak Zacharia’nın ilk basın toplantısı, 13 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30’da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TRUMP’TAN YENİ SÖZCÜSÜNE ÖVGÜ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Katie Zacharia’ya güvendiğini belirtti. Zacharia’nın uzun süredir kendisine destek verdiğini ifade eden Trump, yeni sözcüsünün görevinde başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Katie Zacharia’nın yarın, Kolomb Günü’nde basın sözcüsü olarak görevine başlayacağını ve salı günü saat 09.30’da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu’nda bir tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu ve harika bir iş çıkaracak.”

KATIE ZACHARIA KİMDİR?

Hukukçu ve muhafazakâr yorumcu Katie Zacharia, daha önce ABD İç Güvenlik Bakanlığında sözcülük yaptı. Haziran ayından itibaren ise Trump’ın Truth Social platformunu da bünyesinde barındıran Trump Media & Technology Group’ta kıdemli iletişim danışmanı olarak görev aldı.

Fox News, Newsmax ve CNN gibi televizyon kanallarının yayınlarına konuk olan Zacharia, muhafazakâr Fix California kuruluşunda da hukuk danışmanlığı yaptı. Zacharia’nın hukuk ve iletişim alanındaki deneyiminin, Beyaz Saray’daki yeni görevinde önemli rol oynaması bekleniyor.

KAROLINE LEAVITT’İN YERİNİ DEVRALACAK

Katie Zacharia, ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt’in yerine geçecek. Leavitt’in ikinci çocuğunun doğumunun ardından ailesiyle daha fazla vakit geçirmek amacıyla görevini bıraktığı belirtilmişti.

Beyaz Saray Sözcülüğü, ABD yönetiminin politikalarını kamuoyuna aktaran en önemli görevlerden biri olarak öne çıkıyor. Sözcü, düzenli basın toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, yönetimin kararlarını açıklıyor ve başkanın politikalarını kamuoyuna duyuruyor.

Zacharia’nın göreve başlamasıyla birlikte Beyaz Saray’ın iletişim çalışmalarında nasıl bir yaklaşım izleyeceği ve ilk basın toplantısında hangi konuların gündeme geleceği merak ediliyor.