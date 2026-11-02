Trump’ın Eski Danışmanıyla Evlenmişti! Çorum FK’da Dikkat Çeken Ayrılık

Çorum FK yönetiminde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Kulübün asbaşkanlık görevini yürüten iş insanı Turhan Mildon’un görevinden istifa ettiği öğrenildi. Mildon’un istifa kararı spor camiasında dikkat çekerken, ayrılığın arkasındaki neden henüz açıklanmadı.

Çorum FK’da yönetim değişikliği

Çorum FK’da yönetim kadrosunu ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kulübün asbaşkanı olarak görev yapan Turhan Mildon’un görevini bıraktığı bildirildi.

Mildon’un istifasının ardından kulüp yönetiminde nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Ancak ayrılık kararının hangi gerekçeyle alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump’ın eski danışmanıyla evliliğiyle gündeme gelmişti

Miller Holding CEO’su olan iş insanı Turhan Mildon, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.

Bu evlilikle kamuoyunun dikkatini çeken Mildon, son olarak Çorum FK’daki görevinden ayrılmasıyla yeniden gündeme geldi.

İstifanın nedeni henüz bilinmiyor

Turhan Mildon’un asbaşkanlık görevinden ayrılma kararının perde arkasında hangi gelişmelerin bulunduğu henüz netlik kazanmadı.

Çorum FK yönetiminden konuya ilişkin yapılacak açıklama beklenirken, istifanın kulübün yönetim yapısına nasıl yansıyacağı da merak ediliyor.