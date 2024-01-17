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Trump hakkında açılan ‘zarar tazminatı’ davası başladı!

Trump hakkında açılan ‘zarar tazminatı’ davası başladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2024 - 9:40
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki, daha önce “E. Jean Carroll” adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki ‘zarar tazminatı’ davası New York mahkemesinde yapılan jüri seçimi ile başladı.

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