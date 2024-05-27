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Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! İşte küme düşen takımlar

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! İşte küme düşen takımlar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 8:41

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar aldığı skorla birlikte şampiyonluğa ulaştı. Ligin son haftasında bu mutluluğu yaşayan Galatasaray toplamda 24. şampiyonluğunu elde etti. Müthiş bir sezona sahne olan 2024 yılında uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir şampiyonluk yarışı yaşandı. Okan Buruk’un rekorları teker teker kırdığı Galatasaray’da Konyaspor maçının ardından büyük mutluluk yaşandı.

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