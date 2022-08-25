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Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı!

Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı!
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25 Ağustos 2022 - 13:49

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci turu mücadelesinde Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor’da, bordo-mavili taraftarlar Akyazı Stadyumu’nu doldururken, karşılaşma öncesi kameralara yansıyan görüntü sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Trabzonspor forması giyen iki kadın taraftarın görüntüsü gündem olurken adeta maçın önüne geçti.

Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 1

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 2

GÜNDEM OLDU!

Trabzon’da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu’nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 3

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Kim bu?” sorusunu sordu.

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Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 4

Trabzonspor – Kopenhag maçını izleyen güzelin ‘Desire Cordero’ adlı model olduğu ortaya çıktı.

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Güzel model, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadğı iddia edilmişti.

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Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı! - Sayfa 23

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