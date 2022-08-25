Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı!

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Kim bu?” sorusunu sordu.