Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti! Sosyal medya sallandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci turu mücadelesinde Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor’da, bordo-mavili taraftarlar Akyazı Stadyumu’nu doldururken, karşılaşma öncesi kameralara yansıyan görüntü sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Trabzonspor forması giyen iki kadın taraftarın görüntüsü gündem olurken adeta maçın önüne geçti.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.
GÜNDEM OLDU!
Trabzon’da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu’nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Kim bu?” sorusunu sordu.
Trabzonspor – Kopenhag maçını izleyen güzelin ‘Desire Cordero’ adlı model olduğu ortaya çıktı.
Güzel model, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadğı iddia edilmişti.