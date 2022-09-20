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Törene damga vuran anlar… ABD bu görüntüler ile çalkalanıyor

Törene damga vuran anlar… ABD bu görüntüler ile çalkalanıyor
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20 Eylül 2022 - 9:57

İngiltere, 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2’nci Elizabeth’e veda etti. Londra’daki tören dünyanın dört bir yanından canlı takip edilirken Westminster Kilisesi’ndeki tören ABD’de gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Kraliçe 2’Nci Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Westminster Kilisesi’ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi’nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katıldı.

Buradaki törene katılan isimlerden birisi de ABD Başkanı Joe Biden’dı. Biden ve eşi ABD’yi temsil etmek üzere kilisedeki yerlerini aldı.

Ancak Biden çiftinin kilisedeki törende 14’üncü sırada oturtulması ABD’de tartışmalara neden oldu.

 

Törene damga vuran anlar... ABD bu görüntüler ile çalkalanıyor

 

Sosyal medyanın bir numaralı konusu haline gelen bu durum hakkında eski ABD Başkanı Trump da dikkat çeken yorumlara imza attı.

Biden’ın ABD’nin saygınlığını sadece 2 yılda bitirdiğini öne süren Trump ABD Başkanını şu söz ile ti’ye aldı;

‘Başkanımız bazı üçüncü Dünya ülkelerinin liderlerini tanıması için iyi bir fırsat oldu.’

Trump, ‘Başkan olsaydım, beni oraya oturtmazlardı ve Ülkemiz şu anda olduğundan çok daha farklı olurdu’ dedi.

 

Törene damga vuran anlar... ABD bu görüntüler ile çalkalanıyor

 

BIDEN’DAN BİR GAF DAHA

Biden’ın Koronavirüs pandemisi ile ilgili açıklaması da tepkilere neden oldu. Biden, hastalıktan ölenlerin sayısının artmasına karşın, ülkede koronavirüs pandemisinin sona erdiğini söyledi.

İstatistiklere göre ortalama 400 kişi hala Covid nedeniyle hayatını kaybediyor.

Her gün yüzlerce kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen Biden’ın bu açıklamaya imza attığına dikkat çelen ABD basını bu sözleri gaf olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)Başkanı da geçen hafta pandemide sonun göründüğünü söylemişti.

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