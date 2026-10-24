Torba yasa geliyor! Yaklaşık 1 milyon kişinin GSS borcu silinebilir

TBMM gündemine gelmesi planlanan yeni torba kanun teklifiyle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Hazırlanan çalışma kapsamında, yaklaşık 1 milyon kişinin belirli prim borçlarının silinmesi öngörülüyor.

Meclis’te bütçe görüşmeleri öncesinde yeni kanun teklifleri için hazırlıklar sürerken, GSS borçlarının yanı sıra yargı, sigara kullanımı, gıda takviyeleri ve yenilenebilir enerji alanlarında da çeşitli düzenlemeler gündemde bulunuyor.

GSS prim borçları için yeni düzenleme

Hazırlıkları devam eden torba kanun teklifinde, sosyal güvencesi bulunmayan kişileri kapsayan Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin bir düzenlemenin yer alması planlanıyor.

Primlerini ödeyemeyen kişilerin borçlarına yönelik hazırlanan çalışmada, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dikkate alınması öngörülüyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde yaklaşık 1 milyon kişinin uygulamadan yararlanabileceği belirtiliyor.

Ancak teklifin henüz Meclis’e sunulması ve yasalaşması aşamaları tamamlanmış değil. Bu nedenle borçların silinmesine ilişkin kapsam ve uygulama ayrıntılarının kanun teklifinin içeriğiyle netleşmesi bekleniyor.

13. Yargı Paketi’nde nafaka ve boşanma düzenlemeleri

Nafaka, boşanma ve aile hukukuna ilişkin değişiklikleri içermesi planlanan 13. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar da sürüyor. Paketin yıl sonuna kadar TBMM’ye sunulmasının hedeflendiği aktarılıyor.

Sigara yasakları ve gıda takviyeleri de gündemde

Bütçe görüşmelerinin ardından sigara kullanımına yönelik yasakları ve gıda takviyelerini ilgilendiren düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yenilenebilir enerji mevzuatında yapılması planlanan değişikliklerin de torba kanun teklifine eklenmesi gündemde bulunuyor.

Mavi Vatan kanun taslağında çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçlayan “Mavi Vatan” olarak adlandırılan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından taslağın kanun metnine dönüştürülmesi ve bütçe görüşmelerinin sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.