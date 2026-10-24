Tolgahan Sayışman’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken sözler

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldi. Cuma namazının ardından gerçekleşen buluşmada Erdoğan ile sohbet eden Sayışman, o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’daki programı kapsamında Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan Hz. Ali Camisi’ne geçtiği, burada cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet ettiği belirtildi. Namaz çıkışında vatandaşlarla bir süre vakit geçiren Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı. Oyuncu Tolgahan Sayışman da Erdoğan ile sohbet eden isimler arasında yer aldı.

Tolgahan Sayışman’dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım

Sayışman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayarak hakikat, adalet ve zor zamanlarda gösterilen vicdanın önemine vurgu yaptı. Oyuncunun paylaşımında kullandığı ifadeler, Erdoğan’a yönelik destek mesajı olarak değerlendirildi.

Tolgahan Sayışman, 23 Ekim 2026 tarihli paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Hayatta her şey unutturulur ama hakikat, adalet ve zor günde gösterilen vicdan asla unutulmaz. Mevkilerden öte karakteri, unvanlardan öte insanlığı önceleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan… İyi ki var, iyi ki omuz omuzayız.”

Hakikat, adalet ve vefa vurgusu

Oyuncunun paylaşımında özellikle zor zamanlarda gösterilen vicdanın ve vefanın unutulmayacağına ilişkin sözleri öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da paylaşımında etiketleyen Sayışman, mesajıyla desteğini bir kez daha dile getirdi.

Erdoğan ile bir araya geldiği anları takipçileriyle paylaşan oyuncunun ifadeleri, sosyal medyada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.