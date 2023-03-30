TOKİ Tuzla çekilişleri tamamlandı… Sırada Çatalca ve Selimpaşa kuraları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim projesinde İstanbul’a yapılması planlanan 50 bin konuttan Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920’sinin kura çekimi tamamlandı.

İlk Evim, İlk İşyerim projesinin İstanbulda yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla’da 16 Mart tarihinde başlamıştı. İstanbul’a yapılacak 50 bin konutun Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 adeti ve bin 45 yedek vatandaş için kura çekimleri tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kura çekimlerinin son gününde kura çadırını ziyaret etti. Başkan Yazıcı burada yaptığı açıklamada, “Yapılan kura çekimleri ile beraber yine söz verilip gerçekleştirileceğini bilen vatandaşlarımız sayın Cumhurbaşkanımızın bu projesi için buradaydılar. Bütün kura çekilişleri bitti, İnşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla’ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum” dedi.

KURA SONUÇLARI E-DEVLET’TE

250 bin sosyal konut projelerinin kura sonucuna e-Devlet üzerinden ”Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” alanından bakılıyor.

SONA EREN KURA ÇEKİMİNE ÇEKİMİNE 475 BİN 330 VATANDAŞ KATILDI

16 Mart tarihinde başlayan ve 29 Mart tarihinde sona eren kura çekimine 475 bin 330 vatandaş katıldı. Tuzla’daki kura çekimlerinin ardından 30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca’da, 200 konut için Silivri Selimpaşa’da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler’e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.

KURADA ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZI TUZLA’DA AĞIRMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ

Kura çekimini değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında Türkiye çapında 500 bin konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan büyük bir projenin İstanbulda yapılacak konutlarının 20 bin 920 adeti Tuzla’da inşa edilecek. İlk kura çekimine de Tuzla’da başlandı. Ayın 16’sında başlayan ve biten kura çekimleri, bin 45 yedek kura çekimi ile tamamlandı. Böylesine muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ve 20 bin 920 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Tuzla’ya beklediğimizi, İnşallah projenin bitimi ile beraber Tuzla’da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Alt yapısı, standartları, donatıları ile muhteşeme bir yaşam standardına sahip olacak bu konutlarla beraber İstanbul’un parlayan yıldızı olarak ortaya çıkmış Tuzlamız çok daha fazla bir boyut kazanacak. Şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyorum” dedi.

BU ZAMANA KADAR SÖZ VERDİĞİ PROJELER NASIL YAPILDIYSA, ORADAKİ KALICI KONUTLAR DA BİTECEK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Böylesine dünyada eşi benzer olmayan bir projenin kura çekimine deprem bölgesindeki kalıcı Konut çalışmaları nedeniyle Sayın Bakanımız ve TOKİ başkanımız katılamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği sözle, buradaki ilk evim ilk iş yerim projesinin sözünün tutulması, aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılarak kalıcı konutların yapılması, nasıl bu zamana kadar söz verdiği projeler yapıldıysa, aynı şekilde buradaki konutlar, oradaki kalıcı konutlar bitecek şeklinde” konuştu.

HERKESİ TUZLA’YA YERLEŞMEYE VE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yapılan Kura çekimleri ile yine söz verilip gerçekleştirileceğini bilen vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projesi için buradaydılar. Bütün kura çekilişleri bitti, İnşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla’ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum” dedi.