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TOKİ inşaatı şantiyesinde büyük yangın

TOKİ inşaatı şantiyesinde büyük yangın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Haziran 2024 - 9:19
Gece saatlerinde Hatay’da bulunan TOKİ inşaatının şantiyesinden alevler yükseldi. İşçilerin kaldığı konteynerde başlayan ve 27 itfaiye eri ve 9 arazözün müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı veya yaralanan olmadı.

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