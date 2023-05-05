Togg’a yeni özellik geliyor! Dünyada bir ilk…

Teslimatları devam eden Togg’da CEO M. Gürcan Karakaş, yeni bir uygulamayı açıkladı.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg’un CEO’su M. Gürcan Karakaş, Barselona’da bu yıl ikincisi gerçekleşen blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği ‘Akıllı Cihaz’, ‘Dijital Platform’ ve ‘Temiz Enerji Çözümleri’ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı.
DÜNYADA BİR İLK!
M. Gürcan Karakaş, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurduklarını dile getirdi.
Togg’a akıllı cihaz pasaportu da geleceğini açıklayan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, böylece araç sahiplerinin cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanınacağı ifade etti.