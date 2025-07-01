TMSF, Mobilya Devi İstikbal’i 12,5 Milyar TL’ye Satışa Sunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), uzun süredir kayyum olarak yönettiği İstikbal Mobilya’yı satışa çıkarıyor. Türkiye’nin köklü mobilya markalarından biri olan İstikbal için belirlenen muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenlerin yatırması gereken teminat bedeli ise 625 milyon TL olarak belirlendi.

Satış ihalesi, 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Esentepe’deki TMSF binasında yapılacak. Kapalı zarfla verilen tekliflerin ardından açık artırma usulüyle satış gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini 29 Eylül 2025 günü saat 16.30’a kadar TMSF’ye teslim etmeleri gerekiyor.

TMSF’den yapılan açıklamada, ihale sürecinin şeffaflık esasına göre yürütüleceği ve ihaleyi kazanan tarafın, İstikbal Mobilya’nın mevcut borçlarından da sorumlu olacağı belirtildi.

Bilindiği üzere İstikbal Mobilya, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilmiş ve o tarihten bu yana fon tarafından yönetiliyordu.

TMSF daha önce, aynı sektörde faaliyet gösteren Bellona markasını 8 milyar 100 milyon TL’ye satmıştı.