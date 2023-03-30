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TİP’ten aday olan Mehmet Aslantuğ’a eşi Arzum Onan’dan destek

TİP’ten aday olan Mehmet Aslantuğ’a eşi Arzum Onan’dan destek
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30 Mart 2023 - 15:38
Mehmet Aslantuğ’un 2023 Genel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı olması gündem oldu. Aslantuğ’un aldığı kararı eşi Arzum Onan, “Her zaman yanındayız, yanında olacağız” sözleriyle destekledi.

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