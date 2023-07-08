Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Threads paylaşımları Esen Yenenler’i sinirlendirdi: “Böyle bir tip mi olacaksın?”

Threads paylaşımları Esen Yenenler’i sinirlendirdi: “Böyle bir tip mi olacaksın?”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
08 Temmuz 2023 - 13:47
Twitter’a rakip olarak çıkaran Threads uygulamasına üye olan ve peş peşe imalı paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’i kızdırdı. Eşinin paylaşımlarından rahatsız olan Eser Yenenler “Ben bir anlık heves sandım. Threads’da böyle bir tip mi olacaksın sen” diyerek tepki gösterdi.

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg’ün sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen ve Twitter’ın rakibi olarak görülen sosyal medya uygulaması Threads, dün kullanıma açıldı. Kısa sürede milyonlarca üyeye ulaşan uygulamaya ünlü isimler de dahil oldu. Üye olan isimlerin başında gelen Berfu Yenenler’in uygulamadaki paylaşımları eşi Eser Yenenler’i sinirlendirdi.

“HERKESİN MASKESİ DÜŞECEK”

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve açıklamalarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Threads uygulamasında paylaşımlar yapan Eser Yenenler, “Elon güne karşı yapayalnız böyle de olmusk”“Instagram’daki samimiyetsizlikten sonra burası iyi geldi, herkes gerçek yüzünü göstersin be”“Herkesin maskesi düşecek”“Benim iki tane çocuğum varmış” ve “Bu arada Instagram’daki milyonluk bireyler burada 5 bin takipçide hayırdır burada takipçi satın almayı bulamadınız mı?” gibi paylaşımlar yaptı.

ESER YENENLER: BEN HEVES SANDIM AMA BÖYLE BİR TİP Mİ OLACAKSIN?

Eşinin uygulamada peş peşe yaptığı paylaşımlar Eser Yenenler’i rahatsız etti. Berfu Yenenler’e tepki gösteren ünlü oyuncu, “Ben bir anlık heves sandım. Threads’da böyle bir tip mi olacaksın sen” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Formula 1 dünyasına adım atmaya hazırlanıyorFormula 1 dünyasına adım atmaya hazırlanıyor
Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldüZeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü
Nurgül Yeşilçay gelen zamlara sessiz kalamadı!Nurgül Yeşilçay gelen zamlara sessiz kalamadı!
İzmir’de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktıİzmir’de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktı
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na ‘sağcılık’ eleştirisi: “Keşke SHP’yi kapatmasaydık”Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na ‘sağcılık’ eleştirisi: “Keşke SHP’yi kapatmasaydık”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Threads paylaşımları Esen Yenenler’i sinirlendirdi: “Böyle bir tip mi olacaksın?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Işın Karaca saçlarını kazıyıp hastalığını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Formula 1 dünyasına adım atmaya hazırlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nurgül Yeşilçay gelen zamlara sessiz kalamadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti lideri Akşener’den kritik karar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na ‘sağcılık’ eleştirisi: “Keşke SHP’yi kapatmasaydık”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AHMET NEDEN KIZDI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Güler, resmen Real Madrid’de! İşte tarihi imza töreninden görüntüler
SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !