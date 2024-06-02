TGC: Yunus Paksoy’a yapılan saldırıyı kınıyoruz

FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı ABD’deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a canlı yayında FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tepki gösterdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’un ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı merkezin önünde televizyon yayını yaparken uğradığı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Dünyada ve Türkiye’de basına yönelik tüm saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Son olarak CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı merkezinin önünden televizyon yayını yaparken bir kişinin fiziksel saldırısına uğramıştır. Yunus Paksoy’a yapılan saldırıyı kınıyor, sorumlusu olan kişinin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. Paksoy’a ‘geçmiş olsun’ diyoruz.”