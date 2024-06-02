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TGC: Yunus Paksoy’a yapılan saldırıyı kınıyoruz

TGC: Yunus Paksoy’a yapılan saldırıyı kınıyoruz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Haziran 2024 - 17:37

FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı ABD’deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a canlı yayında FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tepki gösterdi.

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