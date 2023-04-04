TFF’den son dakika açıklaması! Gaziantep ve Hatayspor’un maçları iptal edilecek mi? Beşiktaş’tan cevap…

TFF, Gaziantep ve Hatayspor’un maçlarının iptali gündemiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

TFF’den Gaziantep ve Hatayspor ile ilgili lige dair kararına ait bir açıklama daha geldi. Duyuruda, “Kararda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadeleri yer aldı.

Federasyondan yapılan bilgilendirme mesajında, “11 Süper Lig kulübümüzün TFF’nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF’nin hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKEKŞİ NE DEMİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile Double Pass arasında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Ligden çekilen takımlar ve Beşiktaş’ın talebi hakkında konuşan Büyükekşi, “Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Bir takım ligden çekilirse kalan tüm maçları iptal edilir ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup edilir. O zamana kadar oynadıkları maçlar ise tescil edilir.” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAMIŞTIR”

Mehmet Büyükekşi ayrıca, “Bu konuyla ilgili yönetim kurulumuz 10 Şubat’ta depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan kulüplere ligden çekilme hakkı verdik. Bu sezon içerisinde oynadıkalrı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçların ise 3-0 hükmen mağlup olmalarına karar verdik. Süper Lig’de iki kulübümüze, diğer liglerdeki kulüplerimize kalan alacaklarının ödenmesine karar verdik. Bu kararı kamuoyunda bahsedildiği gibi acele karar almadık. Geçmiş uygulamalara, içtihatlara baktık. 30 yıl önceki Samsunspor’un otobüs kazasında, 1999 depreminde hep aynı kararları almış TFF yönetimi. Bir takımın oynadığı maçlar ligden çekilse bile silinmez. Hiçbir zaman böyle bir uygulama olmamıştır. Kulüpleri kararına göre bu iş olmaz. Kulüpler Birliği’nin karar alma yetkisi yok. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor. Kamuoyunu bu şekilde ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle ortamı gerginleştirmenin kimseye bir faydası yok. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim.” ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI KONUSU

“Yabancı oyuncu konusunu bu ay sonuna kadar netleştireceğiz. Bir taraftan kulüplerimizin ekonomik durumu, bir taraftan yabancı kuralı, diğer taraftan genç oyuncu değişimi ve akademi. Bunların hepsi bir bütün. Çalışmalarımızı bitirip kamuoyuyla paylaşacağız.”

LALE ORTA SÖZLERİ

Büyükekşi, eleştirilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta içinse “Merkez Hakem Kurulu başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz yok.” dedi.,

BEŞİKTAŞ’TAN BELGELİ CEVAP

Beşiktaş’tan konuyla ilgili ilk tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan siyah beyazlılar, TFF’nin tweetini alıntılayarak ‘Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz’ mesajını gönderdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi başvuruda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na

22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz dün bir kez daha hatırlattığımız Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur.

Hakem Halil Umut Meler’in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş’ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.

Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır.

Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.

Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur.

Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur?

Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.

Saygılarımızla

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.