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TFF’den Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçı için yaptığı taleplere ret! ’90 dakika oynanmayacak…’

TFF’den Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçı için yaptığı taleplere ret! ’90 dakika oynanmayacak…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Nisan 2024 - 13:10

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenip yabancı hakem atanmaması durumunda maça u19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı. Bu karardan sonra TFF’den cevap geldi ve Fenerbahçe’nin talebi reddedildi.

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