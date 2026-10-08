TFF’de Bomba Toplantı Öncesi Şok Kulis! Fatih Terim ve Arda Turan Gündemde

A Milli Takım’da alınan sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella’nın geleceği yeniden tartışma konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapılacağı öne sürülen kritik toplantı öncesinde dikkat çeken kulis bilgileri gündeme geldi. Montella’nın görevden ayrılması ihtimali konuşulurken, milli takımın başına geçebilecek isimler arasında Fatih Terim ve Arda Turan’ın da bulunduğu iddia edildi.

Milli takım cephesinde yaşanan gelişmeler futbol kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer alırken, TFF yönetiminin önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda hem federasyonun son dönemde yaşadığı sorunların hem de A Milli Takım’ın durumunun ele alınacağı öne sürüldü.

Montella’nın geleceği tartışılıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın görevine devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşandığı ileri sürülüyor. İtalyan teknik adam ise daha önce yaptığı açıklamalarda istifa etmeyeceğini ve çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etmişti.

Buna karşın milli takımın aldığı sonuçların ardından Montella üzerindeki eleştirilerin arttığı ve TFF yönetiminin teknik heyet konusunda yeni bir değerlendirme yapabileceği iddia edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceği yönündeki kulis bilgileri de bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Söz konusu toplantıda federasyonun genel gündeminin yanı sıra A Milli Takım’ın performansı ve Montella’nın geleceğinin de masaya yatırılacağı öne sürüldü.

Yeni teknik direktör için iki flaş isim

Montella ile yolların ayrılması ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte A Milli Takım’ın başına kimin geçeceği konusunda da çeşitli iddialar ortaya atılmaya başladı.

Kulislerde adı geçen isimler arasında Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim ile son yıllarda teknik direktörlük kariyerinde dikkat çeken Arda Turan’ın da bulunduğu ileri sürüldü.

Fatih Terim, daha önce A Milli Takım’da görev yapmış ve Türkiye futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Arda Turan ise futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçerek kulüp düzeyinde çalışmalarına devam ediyor.

Ancak bu iki ismin milli takımın başına geçeceği yönünde şu aşamada resmi bir karar bulunmuyor.

Levent Tüzemen’den dikkat çeken değerlendirme

Gazeteci Levent Tüzemen ise Fatih Terim ve Arda Turan iddialarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Libero TV’de katıldığı programda milli takımın geleceğine ilişkin konuşan Tüzemen, mevcut TFF yönetiminin Fatih Terim ile çalışacağını düşünmediğini belirtti.

Tüzemen, Fatih Terim konusunda, “Şu anda işbaşında olan mevcut TFF yönetimi Fatih Terim’le çalışmaz.” ifadelerini kullandı.

Arda Turan konusunda da değerlendirmede bulunan deneyimli gazeteci, genç teknik adamın önceliğinin kulüp kariyerinde önemli başarılara ulaşmak olduğunu savundu.

Tüzemen, “Arda Turan da milli takıma gelmez. Çünkü Arda Turan kulüp kariyerinde büyük başarılar elde etmek ister.” sözleriyle Arda Turan’ın şu aşamada A Milli Takım’ın başına geçmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

Zidane örneğini verdi

Levent Tüzemen, teknik direktörlerin milli takım görevine gelmeden önce kulüp kariyerlerinde önemli deneyimler kazanmalarının daha doğru olabileceğine ilişkin değerlendirmesinde ise Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane örneğini verdi.

Zidane’ın da Fransa Milli Takımı’nın başına geçmeden önce kulüp takımlarında görev yaptığını hatırlatan Tüzemen, deneyim kazanmanın önemine dikkat çekti.

Tüzemen, “Zinedine Zidane bile 54 yaşında Fransa’nın başına geçti. Önce kulüp takımlarında çalıştı.” diyerek Arda Turan’ın da öncelikle kulüp kariyerinde ilerlemesinin daha uygun olabileceği görüşünü dile getirdi.

TFF’de gözler kritik toplantıda

Milli takımın geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken futbol kamuoyunun gözü TFF yönetiminin yapacağı öne sürülen kritik toplantıya çevrildi.

Toplantıda yalnızca Vincenzo Montella’nın durumunun değil, federasyonun son dönemde karşı karşıya kaldığı gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Hakem soruşturması ve futbol gündeminde yaşanan son gelişmeler nedeniyle TFF yönetiminin üzerindeki baskının arttığı öne sürülürken, milli takımda yaşanan sportif sonuçlar da federasyonun gündemini daha kritik hale getirdi.

Montella’nın görevine devam edip etmeyeceği konusunda çıkacak karar, A Milli Takım’ın önümüzdeki dönemdeki yol haritası açısından da belirleyici olacak.

Şimdilik Fatih Terim ve Arda Turan isimleri yalnızca kulislerde konuşulan adaylar arasında yer alırken, TFF’den bu isimlere ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Milli takımın teknik direktörlüğü konusunda nihai kararın federasyon yönetiminin değerlendirmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.