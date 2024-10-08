TFF men etmişti: Kadın hakemden açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci Orhan Erdemir ve ilişki yaşadığı iddia edilen hakem Elif Karaarslan’ı görevinden men etmişti.
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Hakem Karaarslan, hukuki olarak hakkını arayacağını söyledi.
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61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan’ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı.
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Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti.
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Yaşananların ardından Elif Karaarslan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Karaarslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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“Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur…”
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