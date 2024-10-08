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TFF men etmişti: Kadın hakemden açıklama geldi

TFF men etmişti: Kadın hakemden açıklama geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:40
Sosyal medyada yayılan ilişki videosu sonrası TFF, hakem Elif Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir’i men etti. İkilinin yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilirken Elif Karaarslan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci Orhan Erdemir ve ilişki yaşadığı iddia edilen hakem Elif Karaarslan’ı görevinden men etmişti.

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Hakem Karaarslan, hukuki olarak hakkını arayacağını söyledi.

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61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan’ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı.

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Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti.

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Yaşananların ardından Elif Karaarslan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Karaarslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur…”

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