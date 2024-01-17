Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şahıs yakalanırken, baskın yapılan adreslerde 328 adet fişek, 1 adet şarjör, birçok yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Şahıslar hakkında yasal işlemlerin başladığı iletildi.