Tenis kortunda Hülya Avşar şovu! Bu kıyafeti gören dönüp bir daha baktı

Türk sanat dünyasının en tanınan isimlerinden Hülya Avşar, uzun yıllardır tenis sporuna olan ilgisiyle biliniyor. Fırsat buldukça tenis kortunda görüntülenen Avşar, sportif kimliğinin yanı sıra kendine özgü tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu kez korta çıktığında ise gözler doğrudan raketine değil, tercih ettiği kıyafete çevrildi. Avşar, tenis oynarken alışılmış spor kıyafetlerinden farklı olarak daha gösterişli ve dikkat çekici bir kombin kullanmayı tercih etti.

Kortta alışılmışın dışında bir tarz

Tenis kortlarında genellikle sade ve rahat spor kıyafetleri tercih edilirken Hülya Avşar bu anlayışın dışına çıktı. Ünlü sanatçının tercih ettiği kostümde özellikle pembe tüy detayları öne çıktı.

Raketini eline alarak kortta poz veren Avşar, sportif görünümünü sıra dışı kıyafetiyle tamamladı. Pembe detayların hakim olduğu kostüm, ünlü ismin korttaki görüntüsüne farklı bir hava kattı.

Avşar’ın bu tercihi, onun yalnızca sahne ve ekranlarda değil, spor yaparken de kendi stilinden vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Pembe tüyler sosyal medyanın da dikkatini çekti

Hülya Avşar’ın korttaki görüntülerinde kıyafetinin en dikkat çekici bölümünü pembe tüy detayları oluşturdu. Renkli ve gösterişli tasarımıyla klasik tenis kombinlerinden ayrılan Avşar, objektiflere verdiği pozlarla da dikkat çekti.

Ünlü sanatçının spor yaparken dahi iddialı ve farklı bir görünüm tercih etmesi, magazin dünyasında da ilgi uyandırdı. Avşar’ın korttaki tarzı, tenis modası açısından alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıkardı.

Tenis tutkusu yıllardır devam ediyor

Hülya Avşar’ın tenis sevgisi ise yeni değil. Ünlü isim uzun zamandır tenis oynuyor ve zaman zaman kortta yaptığı antrenmanlarla gündeme geliyor.

Tenisin yanı sıra sporla iç içe yaşam tarzıyla da bilinen Avşar, kortta geçirdiği zamanları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Spor yaparken enerjik görüntüsüyle dikkat çeken sanatçı, bu kez performansından çok tarzıyla öne çıktı.

“Sade spor kıyafeti” anlayışını değiştirdi

Avşar’ın son kort görüntüsü, tenis için tercih edilen klasik spor kıyafetlerinden oldukça farklı bir tablo ortaya koydu. Genellikle rahatlık ve hareket kabiliyeti ön planda tutulurken ünlü sanatçı, görünümünü daha gösterişli detaylarla tamamlamayı tercih etti.

Özellikle pembe tüyler, kıyafetin en belirgin unsuru olarak öne çıktı. Renkli tasarım, Avşar’ın kendine özgü ve dikkat çekici stil anlayışını tenis kortuna da taşıdığını gösterdi.

Hülya Avşar yine gündemde

Kariyeri boyunca müzikten televizyona, sinemadan magazin dünyasına kadar birçok farklı alanda adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez de tenis kortundaki tarzıyla gündeme geldi.

Raketini eline alan ve kortta sportif performans sergileyen Avşar, tercih ettiği sıra dışı kıyafetle objektiflerin ilgisini üzerine çekti. Özellikle pembe tüy detayları, ünlü sanatçının korttaki görüntüsünün en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

Hülya Avşar’ın bu tarz tercihi, “Tenis kortunda da kendi kurallarını yazıyor” yorumlarını beraberinde getirirken, ünlü sanatçının renkli ve cesur stilinden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi.