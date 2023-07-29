Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

‘Temizlik görevlisine tokat’ olayında istenen ceza belli oldu!

‘Temizlik görevlisine tokat’ olayında istenen ceza belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
29 Temmuz 2023 - 15:43

Türkiye’nin konuştuğu temizlik görevlisine tokat olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir’deki hipodromda çalışan temizlik görevlisini azarlayarak tokat atan Melih D. Hakkında istenen ceza belli oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz otobüsünü Marmara’da fırtına vurdu, 6 yolcu fenalaştıDeniz otobüsünü Marmara’da fırtına vurdu, 6 yolcu fenalaştı
KENAN DOĞULU HARBİYE’Yİ SALLADIKENAN DOĞULU HARBİYE’Yİ SALLADI
HADİSE Bodrum’u yıktı geçtiHADİSE Bodrum’u yıktı geçti
‘Değişim’ diyen İmamoğlu’ndan yeni açıklama!‘Değişim’ diyen İmamoğlu’ndan yeni açıklama!
Buket Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Eren Erdem üzerinden vurdu! ‘Ah Kemal Bey ah…’Buket Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Eren Erdem üzerinden vurdu! ‘Ah Kemal Bey ah…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Temizlik görevlisine tokat’ olayında istenen ceza belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esnafın KDV oyununa Mehmet Şimşek’ten jet yanıt: Takip edilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyunculuk ajansında cinsel taciz! Genç kıza eğitim bahanesiyle kabusu yaşattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masterchef’te Mehmef şef çılgına döndü: Yeter, sıkıldım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir cesur kombiniyle İtalya’yı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Ersoy’un Kleopatra havuzu için ödediği para şoke etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz otobüsünü Marmara’da fırtına vurdu, 6 yolcu fenalaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Ercan’dan ‘İstanbul depremi’ açıklaması! ‘Kayma başladığında…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KENAN DOĞULU HARBİYE’Yİ SALLADI
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüp fiyatlarına bir ayda ikinci zam!Temmuz 27, 2023-2:40 pm
Icardi’de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu!Temmuz 27, 2023-2:39 pm
Alman devinin yıldızına kanser teşhisi konduTemmuz 27, 2023-2:38 pm
TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyorTemmuz 27, 2023-2:36 pm
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !