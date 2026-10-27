Televizyon Dünyasında Dev Anlaşma! Kanal D Romanya 109 Milyon Euro’ya Satılıyor

Türk medya sektöründe dikkat çeken bir satış anlaşması gündeme geldi. Doğan Media International’ın Romanya’da Kanal D Romanya markasıyla faaliyet gösteren şirketinin hisselerinin tamamının devri için anlaşma sağlandı. Devir işlemi kapsamında belirlenen 109 milyon Euro’luk satış bedeli, medya dünyasında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışa ilişkin sözleşmenin 26 Ekim 2026 tarihinde imzalandığı bildirildi. Anlaşmanın detayları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

Satış bedeli 109 milyon Euro olarak açıklandı

KAP açıklamasına göre, Doğan Media International S.A.’nın sermayesini temsil eden payların tamamının devri için Romanian Content Project S.R.L. ve Clever Media Network ile pay devir sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmada toplam satış bedeli 109 milyon Euro olarak belirlenirken, tutarın bazı uyarlamalara tabi olduğu ve ödemenin vadeli şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

KAP açıklamasında hangi ifadeler yer aldı?

Satış işlemiyle ilgili şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dolaylı bağlı ortaklığımız Dogan Media International S.A. (Kanal D Romanya) sermayesini temsil eden payların tamamının, bazı uyarlamalara tabi olmak üzere ve vadeli ödemeler şeklinde toplam 109.000.000 Euro bedel ile satışına yönelik olarak Romanian Content Project S.R.L ve Clever Media Network ile 26/10/2026 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ akdedilmiştir.”

Medya sektöründe dikkat çeken gelişme

Kanal D Romanya’nın hisselerinin tamamının devrine yönelik anlaşma, Türk medya sektöründe öne çıkan satış işlemlerinden biri oldu. 109 milyon Euro olarak açıklanan bedel ve anlaşmanın tarafları, gelişmenin dikkat çekmesini sağladı.

Devir işleminin mali koşulları ve ödeme planına ilişkin ayrıntıların yanı sıra, anlaşmanın ilerleyen aşamalarına ilişkin gelişmeler de takip edilecek.