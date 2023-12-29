Teleferikte mahsur kalan 19 kişi saatler sonra kurtarıldı

Lübnan Sivil Savunma Dairesinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genellikle turistlerin kullandığı Cunye kentinden Harisa Dağı’na çıkan teleferiğin arıza sebebiyle durduğu belirtildi.

Çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin saatlerce havada teleferik kabinleri içinde mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin büyük uğraşı sonucunda kabindeki kişilerin iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildikleri aktarıldı.

Başkent Beyrut’un kuzeyindeki sahil kenti Cunye’nin hemen yanında bulunan Harisa Dağı ve Meryem Ana Kilisesi, turistlerin uğrak noktaları arasında. Kıyıdan metlerce yükseklikteki dağa ve kiliseye teleferik bağlantısı bulunuyor.

Lübnan’da 2019’dan bu yana yaşanan ekonomik kriz sebebiyle devlet 2021’den beri halka günlük sadece 4 saat elektrik verebiliyor.

Bu sebeple de Lübnan genelinde birçok turistik işletmede sık sık arızalar ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hatta hizmet dışı kalabiliyor.