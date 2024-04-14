‘Tekrar uyarıyoruz’ diyerek duyurdu! İşte bayram tatilinin 8 günlük acı tablosu…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde 4 bin 998 trafik kazası meydana geldiğini ve 66 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, karayollarında dönüş yoğunluğu başladı.
Bayram tatilinin 8. gününde (13 Nisan Cumartesi) 628 trafik kazası meydana geldi.
382 bin 467 araç denetlendi.
25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı.
66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarının acı tablosunu ‘tekrar uyarıyoruz’ diyerek paylaştı.
Buna göre Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi ve 66 vatandaş hayatını kaybetti.