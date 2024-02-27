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Tefeci ve dolandırıcılara “Kafes” operasyonu

Tefeci ve dolandırıcılara “Kafes” operasyonu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Şubat 2024 - 10:33

56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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