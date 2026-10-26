TCMB’den Bankalara Yeni Talimat: Bazı Krediler Büyüme Sınırından Muaf

TCMB’den Özel Sektör Tahvil Piyasasına Destek Adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredilerde büyüme sınırına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Bankalara gönderilen yazıyla, özel sektör kuruluşlarının yıl sonuna kadar vadesi dolacak borçlanma araçlarının geri ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna tutuldu.

Düzenlemenin, özel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırması ve tahvil piyasasında likiditeyi desteklemesi hedefleniyor.

Yıl Sonuna Kadar Vadesi Dolan Borçlar Kapsamda

TCMB’nin bankalara ilettiği yazıya göre, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarının yıl sonuna kadar vadesi gelen kısımlarının ödenmesi için kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırlarının dışında tutulacak.

Böylece söz konusu borçların geri ödenmesi için kullanılacak krediler, belirlenen kredi büyüme sınırları hesaplamasına dahil edilmeyecek. İstisna, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek borç geri ödemeleriyle sınırlı olacak.

Likidite Yönetiminin Desteklenmesi Amaçlanıyor

Merkez Bankası’nın yaptığı düzenlemeyle makrofinansal istikrarın korunması ve özel sektörün likidite yönetiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Özellikle kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde, kredi büyüme sınırlarından kaynaklanabilecek olası zorlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, şirketlerin vadesi gelen borçlarını geri öderken finansman süreçlerini daha kolay yönetmelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Düzenleme Yıl Sonuna Kadar Geçerli Olacak

TCMB’nin kredi büyüme sınırına ilişkin istisnası, yıl sonuna kadar vadesi dolacak özel sektör borçlanma araçlarının geri ödemeleri için kullandırılacak Türk lirası kredileri kapsıyor.

Atılan adımın, özel sektör tahvil piyasasında likiditenin desteklenmesine ve şirketlerin borç ödeme süreçlerinde finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olduğu belirtiliyor.