TCMB Başkanı Erkan sessizliğini bozdu: “İddialar karşısında şaşkın ve üzgünüm”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, eski bir çalışanın babası tarafından işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu belirten Erkan, “Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım” dedi.
Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babasıyla ilgili CİMER’e yapıldığı iddia edilen şikayet gündem oldu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. CİMER’e şikayette bulunan Bozkurt’un iddiaları arasında Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği detayı da yer aldı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki bu iddialar karşısında suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.
Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur. “