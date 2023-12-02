Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Star Tv’nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sakla Beni’de hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Baysel, dün akşam İlhan Berk ile başrolünü paylaştığı Aşk Filmi’nin galasına katıldı.