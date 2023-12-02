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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Aralık 2023 - 12:48

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile paylaştığı Sakla Beni dizisinde canlandırdığı İncila karakteriyle büyük beğeni toplayan Cemre Baysel, güzelliğiyle adeta büyüledi. Baysel’in gala tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 1

Star Tv’nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sakla Beni’de hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor. Baysel, dün akşam İlhan Berk ile başrolünü paylaştığı Aşk Filmi’nin galasına katıldı.

 

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 2

Şıklık yarışının yaşandığı galada siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Cemre Baysel güzelliğiyle adeta nefes kesti. Baysel’in iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

 

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan güzel oyuncuya; ‘Şahane görünüyorsun’, ‘Çok güzelsin’, ‘Harikasın’, ‘Asil, güzel ve yetenekli’ yorumları yapıldı.

 

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 4

Cemre Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı.

 

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 5

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde “Firuze” rolünde oynadı.

 

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 6

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo’da küçük bir rolü vardı.

 

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 7

2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı.

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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 8
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Tarzıyla büyüledi! İddialı pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 9
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