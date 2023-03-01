Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

İzmir’in eşi 1 çocuk annesi Zehra Barbak’ı (37) bıçaklayarak öldüren Kayhan Barbak (39) tutuklandı. Cezaevine gönderilen Barbak’ın savcılıkta verdiği ifadede alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.
Cinayet dün saat 05.00 sıralarında Karabağlar Vatan Mahallesi 9057 Sokak’taki müstakil bir evde gerçekleşti. Zehra Barbak ile eşi Kayhan Barbak arasında iddiaya göre; ‘kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkarak yardım istedi. Olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Barbak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.