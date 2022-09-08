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Tarkan’ın İzmir’deki konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı

Tarkan’ın İzmir’deki konseri öncesi facia! Sahne çöktü, çalışanlar altında kaldı
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08 Eylül 2022 - 15:55

Ünlü sanatçı Tarkan’ın uzun bir aradan sonra İzmir’de gerçekleştireceği konserin hazırlıkları devam ederken büyük bir kaza yaşandı. Sahnenin çökmesi sonucu çalışanlar altında kaldı. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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