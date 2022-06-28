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Tarikat Şeyhinin Cenazesi Yargıya Taşınıyor

Tarikat Şeyhinin Cenazesi Yargıya Taşınıyor
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28 Haziran 2022 - 18:14

İsmailağa Cemaati şeyhi için devlet töreni gibi cenaze yapılarak laiklik ilkesi yok sayılmıştı. Devrim yasalarını anımsatan ADD, Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreni için “Devlet görevlilerinin anayasayı ihlal ettiğine tanık olduk” dedi, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen İsmailağa cemaatinin “şeyhi” Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.

Törende anayasanın laiklik ilkesinin açıkça çiğnendiği belirtilen açıklamada, “Laiklik ilkesinin ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına’ namusu ve şerefi üzerine ant içmiş cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntü ile gördük” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.”

‘MÜCADELE EDERİZ’

Ustaosmanoğlu’nun kadınları aşağılayan ifadeler kurduğu anımsatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “O cenaze töreninde; ‘Ne zaman hasta olmuşsam, bilin ki hanımlarınızdan biri çarşafını çıkarmıştır’ beyanıyla anayasaya ve yasalara meydan okuyan, ‘Kadın sokağa çıkacak bir şey değildir’, ‘Kızlar katiyen orta, lise, üniversiteye gitmez, avanaklık etmeyin’ ve benzeri çağ ve akıldışı söylemleri ile tanınan bir laik cumhuriyet, bilimsel eğitim, Türk, Atatürk ve kadın düşmanı bizzat devlet erkânı tarafından takdir edilmiş, bir anlamda milletimize rol model olarak sunulmuştur.” Açıklamada, “ADD, laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşıtı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreni ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını duyurur” denildi.

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