Tarih Neden Tekerrür Ediyor? Simay Ohara’dan Topluma Dikkat Çeken Sorgulama

Bir toplumun geçmişinden ders çıkarması, yalnızca tarihini bilmesiyle değil, aynı hataları tekrarlamamak için attığı adımlarla ölçülüyor. Enerji terapisti Simay Ohara, kaleme aldığı “Tarihi Tekerrür Kılan Millet Neyi Tartışıyor?” başlıklı yazısında, toplumun sürekli aynı meseleleri tartışmasını ve konuşmakla harekete geçmek arasındaki mesafeyi gündeme taşıyor.

“Gündem Değişiyor, Zihniyet Değişmiyor”

Ohara, toplumda farklı konuların günlerce tartışıldığını ancak bu tartışmaların sonunda sorunların ne ölçüde çözüldüğünün yeterince sorgulanmadığını vurguluyor. Ona göre gündemin sürekli değişmesine rağmen aynı sorunların yeniden ortaya çıkması, asıl değişimin gerçekleşmediğini gösteriyor.

Toplumsal meseleleri yalnızca görünen yönleriyle değerlendirmenin yeterli olmayacağına dikkat çeken Ohara, her sorunun bir geçmişi ve ortaya çıkmasına neden olan koşulları bulunduğunu belirtiyor. Nedenler anlaşılmadan sonuçlar üzerinden yapılan tartışmaların, aynı döngünün tekrar yaşanmasına yol açtığını ifade ediyor.

Çözüm İçin Daha Derinlikli Düşünmek Gerekiyor

Yazısında daha fazla konuşmaktan çok, daha kapsamlı düşünmenin önemine işaret eden Ohara, olayların yalnızca kim tarafından dile getirildiğine değil, neden ortaya çıktığına da bakılması gerektiğini savunuyor. Bir toplumun gelişmesinin, eleştiri kültürünün yanı sıra sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretebilmesine bağlı olduğunu belirtiyor.

Ohara’ya göre eleştiri, çözüm üretmenin yerini aldığında anlamını kaybediyor. Söylenen sözler eyleme dönüşmediğinde ise tartışmalar, sonuç vermeyen tekrarlar olarak kalıyor.

“Değişim, İnsanın Önce Kendini Sorgulamasıyla Başlar”

Toplumun aynı hataları tekrarlamasının yalnızca geçmişle açıklanamayacağını belirten Ohara, bugünün düşünce biçimlerinin ve tercihlerinin de sorgulanması gerektiğini vurguluyor. Hangi yanlışların normalleştirildiği, geçmişten hangi derslerin çıkarılamadığı ve bilinen sorunların neden çözülemediği gibi soruların üzerinde durulması gerektiğini ifade ediyor.

Değişimin önce kişinin kendi düşüncelerini sorgulamasıyla başladığını belirten Ohara, toplumsal gelişimin yalnızca maddi imkânlarla değil, düşünme biçimi, sorumluluk anlayışı ve çözüm üretme kapasitesiyle de ölçülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gelecek, Sözlerle Değil Eylemlerle İnşa Ediliyor

Simay Ohara, yazısında tarihin tekrar etmesinin nedenini geçmişin kendisinden çok, geçmişten gerekli derslerin çıkarılmamasına bağlıyor. Toplumun artık kimin ne söylediğinden ziyade, yapılan tartışmaların sonunda nelerin değiştiğine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Ohara’nın değerlendirmesine göre bir milletin geleceği, sürekli değişen gündemler ve tekrarlanan söylemlerle değil; akıl, sorumluluk, ortak hafıza ve kararlılıkla şekilleniyor. Konuşmanın başlangıç, anlamanın önemli bir adım olduğunu belirten Ohara, gerçek değişimin ancak harekete geçildiğinde mümkün olabileceği mesajını veriyor.