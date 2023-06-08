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Tanju Özcan’dan Cübbeli Ahmet’e bomba yanıt! “Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun?”

Tanju Özcan’dan Cübbeli Ahmet’e bomba yanıt! “Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun?”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2023 - 10:59
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, “Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz” diyen Cübbeli Ahmet’e söylediği “Sarıklı, cübbeli zibidi” sözleri davalık oldu. Özcan, kendisine dava açtığını belirten Cübbeli’ye , “Ne oldu sıkışınca laik Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine mi sığındın? Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun? Niye Allah’tan benim belamı dilemiyorsun” dedi.

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