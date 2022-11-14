Taksim bombacısı herşeyi anlattı! İşte ilk ifadesi!

Taksim İstiklal Caddesi’ne bomba bıraktıktan sonra kaçan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir gece yapılan operasyonla Küçükçekmece’de yakalandı. Teröristin sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye’ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.