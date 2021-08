Tahammülüm Yok

Son zamanlarda yaşadıklarımızı düşünüp duruyorum, her yeni güne farklı bir üzücü olayla başlıyoruz. Yangınlar, seller, tecavüzler, hayvan katliamı, mülteciler sonu bitmeyen pandemi…

Yaşadığımız her şey tek bir film içerisine koysak, film sonunda “senaristte amma abartmış canım bu kadar şey olur mu” deriz. Maalesef oluyor ve olmaya devam ediyor. Nereden başlasam neye üzülsem neye kızsam bilemiyorum.

Türkiye’nin Ciğerleri Yandı

Yangınlar Türkiye’yi ciğerinden etti. Yanmadık alanımız kalmadı, Manavgat, Marmaris, Bodrum, Kocaeli, İzmir, Muğla her yer yandı. Bazıları küresel ısınmadan kaynaklanmış olsa da bazı yangınlar bilerek ve isteyerek çıkarıldığı belliydi. Onca hayvan, çiçek, böcek, ağaç ve canlar yok oldu. Evler gitti, işler bitti her şey bir anda kül oldu. Sosyal medya hesaplarından gördüklerimize üzüldük sonra günlük hayatımıza devam ettik. Haber almamız engellendi, doğru haber istedik ama hiçbir yerden teyitlenmiş haber alamadık. Bir yandan uçaklar gelmedi denildi, bir yandan hemen müdahale edildi her şey yolunda “çay” için denildi. Neye inanacağımızı bilemedik. Sonra sosyal medya da fidan bağışı kampanyası çıktı peşi sıra her şirket, her ünlü bağış yaptı ya da yaptı gibi gözüktü. Sonra unutuldu, tatilde olanlar tatiline devam etti, işi olanlar işine devam etti. Ünlüler açıklama yaptı ciğerimiz yandı bizi deniz bile söndürmedi diye… Dalga geçti yani… Ama kimse buna bile tepki vermedi…

Seller Şehirleri Yok Etti

İlk sel felaketi Van’da oldu, haberlerde bir kaç saniye gözüktü bitti, hiç kimse üstünde durmadı. Bir kaç gün sonra Karadeniz’de etkisini gösteren yağışlar şehirleri yok etmeye başladı, onlarca ölüm, onlarca kayıp oldu. Yine üzüldük, sosyal medya da çığırtkanlık yaptık, nerede bu devlet, hes burası dedik. Yine teyitli haberler alamadık biri bir köyün içinde yaşayan insanlar dahi yok olduğunu söyledi, biri de Allah’ın Takdiri dedi. Biz yine ve kime inanacağımızı bilemedik, unuttuk. Kimilerimiz tatiline devam etti, kimilerimiz işine devam etti.

Tecavüzler Sınır Tanımıyor

Her geçen gün durmak bilmeyen tecavüz haberleriyle uyandık/uyanıyoruz. Sokaktan yürümek kadınlar ve çocuklar için tehlikeli hale geldi. 2 dakikalık zevkler için bedenlere zorla dokundular, onlarca kişinin hayatlarını, umutlarını çaldılar. Biz yine üzüntümüzü sosyal medya da giderdik.Vicdanımızı hikayede paylaşım yaparak rahatlattık. Ümitcan Uygun denen şahsın yanında bir genç kız daha öldü , “ama bu kadar da olmaz, kim var arkasında” diye yorumlar yaptık. Yine net haberler gelmedi, bir tarafta katilin ümitcan olduğu söylendi, diğer tarafta “bizim afacan” diye bahsedildi. Yine unuttuk , geçtik işimizin başına…

Doğu’da Mülteciler Akın Akın Geliyor

2012 yılından beridir yaklaşık 10 yıldır Suriye’lileri söz de misafir ediyoruz, 10 yıl içerisinde çok zorluk yaşadık bu insanlara , belediyeler eşyalar dizdiler, borçlarını ödediler, üstüne üstlük para verdiler. Sonra onlar tatile gitti, nargilerini sahillerimizde tüttürdüler, biz askerlerimizi şehit verdik. 10 yıl içinden 200’den fazla askerimiz şehit oldu. Sosyal medya da mülteci istemiyoruz dedik ama savaştalar ya sustuk. Son günlerde bu sefer Afganistan’dan mülteciler gelmeye başladı. Akın akın geliyorlardı, İstanbul’un fethinde bile bu kadar akıncı yoktu. Onlar sahillerimizde serinlerken, askerlerimiz oraya göreve gitmeye başladı. Mülteciler mahalle kurdu, çocuklar doğurdu, 1 milyona yakın çocuk Suriye’yi hiç bilmiyor. Çünkü ya doğduktan sonra hemen geldi ya da burada doğdu. Dükkanlar açtılar, Arapça tabelalar görmeye başladık, kara çarşaflı, sarıklı insanlar doldu. Kimse yine gıkını çıkarmadı. Esenyurt’ta 10 yaşındaki kız Afgan uyruklu mülteci tarafından taciz edildi, Gebze’de evine giden 17 yaşındaki genç kız yine bir mülteci tarafından tecavüz edildi. Genç kız bitkisel hayata girdi.. Biz yine sosyal medyadan ses çıkardık, bu sefer ses çıkaran ırkçı sayıldı, ümmet dediler, İslam kardeşliği dediler. Benim ümmetim benim anama, bacıma, kızıma tecavüz, taciz edecek ben susacak mıyım? Benim din kardeşim sahilde denize girip serinleyecek eğlenecek, evin tek erkeği askerim şehit olacak ben bunu söyledim diye ırkçı mı olacağım? Hadi ordan , yettiniz be! Bunları söyleyen ırkçı değil tam aksine vatanını , vatandaşını seven insanlar. Artık kalbim haber okumaya el vermiyor. Boş vermişliğe tahammülüm yok, elin katiline afacan diyen yazarlara tahammülüm yok, çay dağıtımına tahammülüm yok. Sosyal medyada söz de üzüntüye tahammülüm yok. Pasif muhalefete tahammülüm yok.