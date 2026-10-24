Sydney Sweeney’nin Bakım Rutini Gündem Oldu! Sosyal Medyada Tepki Çekti

Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kendi iç çamaşırı markası Syrn’in yeni yılbaşı koleksiyonu için kamera karşısına geçen oyuncu, bu kez yüzünü tıraş ettiği anları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Ayna karşısında tıraş oldu

“Euphoria” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 29 yaşındaki Sydney Sweeney, markasının yeni koleksiyonunu tanıtmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son paylaşımında lacivert sütyeniyle banyo aynasının karşısına geçti ve yüzünü tıraş ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Günlük bakım rutininden bir kesit sunan Sweeney’nin fotoğrafları kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun alışılmışın dışındaki paylaşımı sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar görüntülere eleştirel yorumlarda bulundu.

Sweeney’nin hem oyunculuk kariyeri hem de markası için yaptığı tanıtımlarla gündemde kalmaya devam etmesi dikkat çekti.