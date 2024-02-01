Suudi Arabistan’dan TFF’ye flaş başvuru: Parayı geri verin. Şimdi ne olacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçı; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlık nedeniyle iptal olmuştu. Cumhuriyetin 100. yılında iki takımın ısınmaya ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh‘ pankartı ile Mustafa Kemal Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerini Araplar tarafından kabul edilmemişti.

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ortak kararla takımlarını sahaya çıkarmadı ve maç oynananmadan iki takım da Türkiye’ye döndü.

Bu durum Suudi Arabistan’ı rahatsız etti ve TFF’ye ödedikleri parayı geri vermesini istedi.

Suudi yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptıkları 4.5 milyon Euro’luk ödemenin iadesini talep etti. Suudiler bu isteklerini TFF’ye bir mektupla iletti.

Bu paranın yüzde 20’si TFF’nin, yüzde 80’i ise kulüplerin hakkıydı.

Ancak kulüplere giden paranın yarısı BDDK tarafından borçlara mahsup edildi. TFF ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu arada Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda aldıkları parayı geri vereceklerini söylemişti.

Başkan Koç, şunları demişti: “1.3 milyon aldık, belki bir 3 daha üstüne eklenmiştir. Ama o para bizim hakkımız değil. Federasyon geri istiyorsa vereceğiz. Muhtemelen geri isteyeceklerdir. Bizim federasyonla bir anlaşmamız var. Suudi tarafıyla da federasyonun var. Biz aldığımız parayı geri vermeliyiz bence. TFF süreci şeffaf yürütseydi böyle olmazdı diye düşünüyorum.”