Survivor’da Kamera Arkasında Yaşananlar Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’dan Dikkat Çeken Sözler

Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı’nın yaşadığı zor anları yıllar sonra anlattı

Survivor yarışmasının sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında yarışmanın perde arkasında yaşanan ve izleyicilerin bilmediği olayları anlattı. Yarışmacıların ada şartları nedeniyle psikolojik olarak zorlandığı anlara değinen Ilıcalı, özellikle Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven’in yaşadıklarını dile getirdi. Ilıcalı’nın Nisa hakkında kullandığı “Nisa’yı ceset gibi taşıdık” ifadesi dikkat çekti.

“Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti”

TV100’de konuk olduğu programda Survivor deneyimlerini paylaşan Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’nın yarışma sürecinde oldukça zor günler geçirdiğini anlattı. Yarışmacının yaşadığı sıkıntılara değinen Ilıcalı, Nisa’nın zaman zaman çevresiyle iletişimini kestiğini belirtti.

Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’nın yarışma sırasında yaşadığı durumla ilgili, “Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti” ifadelerini kullandı. Yarışmacının yaşadığı zorlukların kendilerini de etkilediğini belirten Ilıcalı, sürecin perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nisa’nın yarışmadan ayrılmasını istemedi

Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’nın yaşadığı süreçte yarışmayı bırakma ihtimalinin de gündeme geldiğini anlattı. Nisa’nın durumunun ardından kendisine telefon hakkı verildiğini belirten Ilıcalı, yarışmacının babasıyla konuşmasını sağladıklarını söyledi.

Ilıcalı, o anları anlatırken, “Telefon hakkı verdik, git babanla konuş diye. Babası ikna etti, yoksa ben resti çekmiştim” dedi. Açıklamalarında, Nisa’nın yarışmada kalması konusunda yaşanan sürece de değindi.

Cemal Can Canseven üç gün boyunca ağlamış

Ilıcalı’nın açıklamalarında Survivor’ın pandemi döneminde yaşanan zorluklar da öne çıktı. Cemal Can Canseven’in yarışma sırasında psikolojik olarak oldukça zorlandığını anlatan Ilıcalı, genç yarışmacının üç gün boyunca ağladığını ve adadan ayrılmak için kendilerine yalvardığını söyledi.

Cemal Can’ın yaşadıklarını aktaran Ilıcalı, “Cemal Can, ‘Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim’ diye karşımda hüngür hüngür üç gün boyunca ağladı” ifadelerini kullandı. Yarışmacının devam etmek istemediğini belirten Ilıcalı, o dönemde Cemal Can’ın kendisini tükenmiş hissettiğini dile getirdi.

Yarışmadan ayrılmak istedi, şampiyon oldu

Cemal Can Canseven’in yarışmadan ayrılmayı istemesine rağmen daha sonra Survivor şampiyonu olduğunu hatırlatan Acun Ilıcalı, yaşananların zorluğunu anlattı.

Ilıcalı, Cemal Can’ın kendisine “Ben bittim, gitmek istiyorum” dediğini aktarırken, yarışmacının o dönemde yaşadığı baskıya dikkat çekti. Survivor’ın fiziksel mücadelelerinin yanı sıra yarışmacılar üzerinde psikolojik açıdan da ağır bir etki oluşturabildiğini belirten açıklamalar, programın kamera arkasında yaşananları yeniden gündeme taşıdı.

Pandemi koşulları yarışmacıları zorladı

Acun Ilıcalı, Cemal Can Canseven’in yarışmadan ayrılmak istemesinde pandemi döneminin koşullarının da etkili olduğunu söyledi. O dönemde ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamalarına ve eve dönmenin mümkün olmamasına değinen Ilıcalı, yarışmacıyı kalmaya ikna etmek için çaba gösterdiğini anlattı.

Ilıcalı, “Pandemi dönemiydi; dünya bitmiş o anda. Evine gidemeyeceksin ki evin yok” sözleriyle o günlerde yaşanan belirsizliği anlattı. Türkiye ile Dominik arasındaki seyahat kısıtlamalarını da hatırlatan Ilıcalı, Cemal Can’ı “Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk” diyerek ikna ettiğini söyledi.

Acun Ilıcalı’nın açıklamaları, Survivor’da yarışmacıların kamera önünde görünen mücadelelerinin dışında, zaman zaman ayrılma isteğine kadar ulaşan zorlu süreçlerden geçebildiğini ortaya koydu.