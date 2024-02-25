Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi…

TV8 ekranlarında takımların mücadelesi sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, eleme ardından birinci dokunulmazlık yarışına çıktı. Ancak öncesinde acil ada konseyi gerçekleşti ve mavi takıma dahil olan isim davet edildi. Akabinde takımlar nefes kesen ilk dokunulmazlık yarışına çıktı. İşte, 1. dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı…



SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım, acil ada konseyine katıldı ve Acun Ilıcalı, mavi takıma katılan ismi duyurdu. Batuhan Karacakaya, mavi takımda yarışa dahil oldu.