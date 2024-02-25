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Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi…

Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Şubat 2024 - 14:38

Survivor All Star’da takımlar yeni haftanın ilk dokunulmazlık yarışında yeniden karşı karşıya geldi. Öte yandan mavi takıma giden ismin yerine yeni yarışmacı dahil oldu. Peki, Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi… - Sayfa 1

TV8 ekranlarında takımların mücadelesi sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, eleme ardından birinci dokunulmazlık yarışına çıktı. Ancak öncesinde acil ada konseyi gerçekleşti ve mavi takıma dahil olan isim davet edildi. Akabinde takımlar nefes kesen ilk dokunulmazlık yarışına çıktı. İşte, 1. dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı…

SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım, acil ada konseyine katıldı ve Acun Ilıcalı, mavi takıma katılan ismi duyurdu. Batuhan Karacakaya, mavi takımda yarışa dahil oldu.

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Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi… - Sayfa 2

İki takım dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Oyunun ödülü ise mac and cheese oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık parkuruna çıkan takımlar arasından mavi ekip, ilk sekiz sayıyı elde ederek mücadeleyi bayrak yarışı haline getiren taraf oldu.

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Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi… - Sayfa 3

Merve ile Nagihan arasında oyun alanında eşleşme konusunda tartışma çıktı. Tartışma uzadı ve iki taraf da birbirleri üzerine yürüdü. Takım arkadaşları iki ismi zor ayırdı.

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Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi… - Sayfa 4

11-11 skorda parkura çıkan iki takımdan da dörder yarışmacı ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kazanarak dokunulmazlığı alan kırmızı takım oldu.

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Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? İki yarışmacı arasında sinirler gerildi… - Sayfa 5

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Önceki kadın potasından kalan Aysu’nun olduğu potaya bu hafta oylama ile yeni isimler dahil oluyor.

24 Şubat Cumartesi günü kaybedilen dokunulmazlık sonrası mavi takımdan potaya giden haftanın ilk eleme adayı Begüm oldu.

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