SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER KAZANDI! 3. VE 4. ELEME ADAYI ŞOK ETTİ

Survivor All Star’da heyecan 18 Mayıs akşamı da hız kesmeden devam etti. Kritik dokunulmazlık oyununda Gönüllüler ve All Star takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımı ise konseyde eleme adaylarını belirlemek zorunda kaldı. Gecenin sonunda üçüncü eleme adayı olarak İsmail, dördüncü aday olarak ise Hikmet belirlendi.

İsmail, doğrudan yapılan oylama sonucu potaya giderken, Hikmet’in adı takım kaptanı Adem tarafından yazıldı. Hikmet, bu tercih sonrası yaptığı açıklamada, “Çemberimiz çok dardı. Adem’in ya Sema’yı ya beni söylemesi lazımdı. 3-4 gündür kötü atışlar yapıyorum. Sema’nın durumu zaten çok kötüydü. Bence doğru karar.” sözleriyle sürece dair düşüncelerini dile getirdi.

Bu haftaki düello eşleşmeleri de belli oldu. İsmail, Aycan ile eşleşirken; Hikmet’in rakibi Meryem oldu. Ayrıca düellolarda önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce 5 olan final atış sayısı 8’e çıkarıldı. Bu değişiklik, yarışmacılar için stratejiyi bir kez daha ön plana çıkardı.

Survivor All Star’da eleme heyecanı giderek artarken, kimin adaya veda edeceği ise büyük merak konusu.