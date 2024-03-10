Survivor’a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre’nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu

Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz bir daha veriyoruz cezayı, sen bir daha yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemem. Ekip olarak da edemeyiz. Senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Hiçbir konuda geri adım atmıyorsun. Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız. Sema gibi bir boyuta taşırsanız da ayrılırsınız. Kendini tutacaksan tutacaksın, tutmayacaksan da sonucuna katlanacaksın. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketleri yaptığın sürece de ödül yüzü görmeyeceksin. Burası hiç kimsenin kendi imparatorluğu değil. Yapamazsın bu kadar basit. Yaparsan da sonucuna katlanırsın.”