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Survivor’a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre’nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu

Survivor’a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre’nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mart 2024 - 15:04

Survivor All Star’da kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi. Berna, “Sen kime diyorsun ya?” diyerek Yunus Emre’nin üstüne yürüdü. İkili karşı karşıya geldiği esnada takım arkadaşları, Yunus Emre’yi uzaklaştırdı. Acun Ilıcalı’nın konseydeki sözleri yarışmaya damga vurdu. Ayrıca Survivor’da haftanın ilk eleme adayı da belli oldu.

Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 1

Survivor All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Berna ve Yunus Emre, dokunulmazlık oyunu sırasında tartıştı. İki yarışmacı da sinirlerine hakim olamadı. Araya Hakan da girince olanlar oldu.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 2

Berna, Yunus Emre’nin üzerine yürüdü, “Sen kime diyorsun ya?” diye çıkıştı. Tartışmanın büyümesi Yunus Emre’nin uzaklaştırılmasıyla engellendi. Oyun bir süre sonra devam etti.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 3

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN OLDU

Survivor 2024 All Star’da dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Fakat Berna ve Yunus Emre arasında yaşanan tartışma konseye taşındı.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 4

KONSEYDE GERGİN ANLAR!

Acun Ilıcalı konuya ilişkin soru yöneltince Yunus Emre şu açıklamayı yaptı: “Ben oynarken biraz daha sert at diyorlardı. Ogeday da ‘Biraz daha erkek gibi at’ dedi. Ben de farkı kapatmak için ağzımı yüzümü parçaladım parkurda. Yenildim. Oyun stresindeyken ‘Berna topları ver, topları ver, ağla şimdi gibi bir şeyler’ dedi. Ben de ters davranınca tutamadım kendimi.”

 

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 5

Berna ise “Oyunu kazandım. Normal sirk şovu yapacaktım. Ben de Yunus Emre’ye ‘Topları alabilir miyim?’ dedim. Ama o bu kadar IQ’su düşük ve zihniyeti buna kadar yetecek hep aklı oraya giden bir erkek olduğu için… Kızdım. Hakan sağ olsun araya girdi” dedi.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 6

Acun Ilıcalı ise Hakan Hatipoğlu’na dönerek şu açıklamayı yaptı: “Kendini çok tutamayan yarışmacılar var. Sen onların üzerine gidiyorsun. Yunus Emre’nin üzerine gidiyorsun parlayarak. Neyin peşindesin? Anlayamıyorum. Sanki temas istiyorsun. Orada bir konu yatışmış sen tekrar alevlendiriyorsun. ‘

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 7

Bir kadına böyle laf edilmez’ diyorsun. Tabii ki edilmez. Ama sen de kötü söz söyledin defalarca ama ders veriyorsun. Arkadaşlar bu yarışma başladığından beri kötü söz söyleyen varsa ve bir de ders veriyorsa güleriz. Bunu bir söyleyeyim.”

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 8

“BURASI KİMSENİN İMPARATORLUĞU DEĞİL”

Acun Ilıcalı, Yunus Emre’ye ise uyarıda bulundu:

“Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımız dışında. Kadınlarla öyle konuşmazsın. Sen sinirli olabilirsin bu senin derdin. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bir kadına bunu söyleyemezsin. Bir kere ağzından kaçsa anlarım.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 9

Bütün seyrettiğim görüntüler boyunca sen defalarca söylüyorsun. Karşında bir kadın var. Seninle dalga geçme niyeti yok. Sevinç gösterisi yapmak istiyordu. Senin bu tavrın şunu gösterdi bize. Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 10

Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz bir daha veriyoruz cezayı, sen bir daha yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemem. Ekip olarak da edemeyiz. Senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Hiçbir konuda geri adım atmıyorsun. Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız. Sema gibi bir boyuta taşırsanız da ayrılırsınız. Kendini tutacaksan tutacaksın, tutmayacaksan da sonucuna katlanacaksın. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketleri yaptığın sürece de ödül yüzü görmeyeceksin. Burası hiç kimsenin kendi imparatorluğu değil. Yapamazsın bu kadar basit. Yaparsan da sonucuna katlanırsın.”

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 11

Yunus Emre bu sözler üzerine çıkmak istedi ve izin alarak konseyi terk etti.

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Survivor'a damga vuran kavga! Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürüdü: İlk eleme adayı belli oldu - Sayfa 12

SURVIVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
Survivor’da eleme potasına giren isim belli oldu. Aysu’ya 7 oy, Berna’ya ise 5 oy çıktı. Böylelikle Aysu eleme adayı oldu.

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