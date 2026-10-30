Survivor Yağmur Banda’nın cesur pozları gündem oldu! Takipçileri ikiye bölündü

Survivor yarışmasıyla tanınan Yağmur Banda, yarışma sonrasında da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündeme gelen eski yarışmacı, takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.

Derin dekolteli kıyafetiyle kamera karşısına geçen Banda’nın iddialı pozları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşımlar, takipçileri arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Takipçileri iki farklı görüşte buluştu

Yağmur Banda’nın fotoğraflarını beğenen takipçileri, eski yarışmacının tarzına ve görünümüne övgü dolu yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise paylaşımları eleştirerek beğenmediklerini dile getirdi.

Fotoğrafların altına yapılan yorumlarda, “Olmamış” ve “Ne gerek vardı” ifadeleri öne çıkarken, Banda’yı beğenen takipçileri de “Çok seksisin” yorumlarıyla destek verdi. Böylece eski yarışmacının yeni pozları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yağmur Banda kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda, aslen İzmirli. Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan Banda, taekwondo branşında Türkiye şampiyonluğu elde etti. Başarılı sporcu, kariyeri boyunca ikincilik ve üçüncülük dereceleri de kazandı.

Taekwondonun yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenen Yağmur Banda, Survivor 2025 yarışmasıyla daha geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmanın ardından özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Banda, son sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.