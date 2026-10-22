Survivor Nagihan Karadere’den estetik itirafı! Boyun ve yüzünü gerdirdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Survivor Nagihan Karadere, yüzündeki değişimle gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, yaptığı son paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini açıklayarak takipçilerini şaşırttı.

Boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı olduğunu belirten Karadere, operasyonun ardından hastaneden taburcu edildiğini ve kontrol için yeniden sağlık kuruluşuna gittiğini söyledi.

“Gerdirdim gitti”

Ameliyat sonrası yüzünün bandajlı halini Instagram hesabından paylaşan Nagihan Karadere, açıklamasında “Gerdirdim gitti” ifadelerini kullandı. Operasyonun ardından heyecanını gizleyemeyen Karadere, geçirdiği işlemler hakkında da bilgi verdi.

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim.”

“Yüzümdeki şişlik bence çok az”

Operasyonun üzerinden henüz 24 saat geçmesine rağmen yüzündeki şişliğin az olduğunu düşündüğünü belirten Karadere, özellikle boyun bölgesindeki görünümünden memnun olduğunu dile getirdi.

Ünlü isim, açıklamasının devamında “Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım” dedi.

Karadere’nin ameliyat sonrası paylaştığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekerken, ünlü ismin iyileşme sürecinin ardından nasıl bir görünüme kavuşacağı da merak konusu oldu.