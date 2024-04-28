Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç’ın elleri paramparça oldu

tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay’ın bir kadın ile samimi olduğu bilgisi gelen Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.