Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç’ın elleri paramparça oldu

Milli sporcu ve bir dönem Survivor’da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.
Milli sporcu ve bir dönem Survivor’da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.
tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay’ın bir kadın ile samimi olduğu bilgisi gelen Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.
SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI
Kulüpte sevgilisini başka bir kadın ile yakalayan Yanaç, Muhammed Zeyit Günay’a tokat attı. Yanaç bu hareketi sonrası Günay’ın “Bunu atın”‘ demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.
Nişantaşı’nda olay sorulunca Yanaç, “Siz nerden biliyorsunuz?” dedi.
DUVARLARI YUMRUKLAMAKTAN ELLERİ PARAMPARÇA OLDU
Milli sporcu, “Yaşananlar doğru 5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar” dedi. Yanaç’ın ellerinin duvarları yumruklamaktan paramparça olduğu görüldü.