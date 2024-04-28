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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç’ın elleri paramparça oldu

Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç’ın elleri paramparça oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2024 - 11:02

Milli sporcu ve bir dönem Survivor’da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.

Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 1

Milli sporcu ve bir dönem Survivor’da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 2

tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay’ın bir kadın ile samimi olduğu bilgisi gelen Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 3

SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI
Kulüpte sevgilisini başka bir kadın ile yakalayan Yanaç, Muhammed Zeyit Günay’a tokat attı. Yanaç bu hareketi sonrası Günay’ın “Bunu atın”‘ demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 4

Nişantaşı’nda olay sorulunca Yanaç, “Siz nerden biliyorsunuz?” dedi.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 5

DUVARLARI YUMRUKLAMAKTAN ELLERİ PARAMPARÇA OLDU
Milli sporcu, “Yaşananlar doğru 5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar” dedi. Yanaç’ın ellerinin duvarları yumruklamaktan paramparça olduğu görüldü.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 6
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 7
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 8
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 9
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 10
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 11
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 12
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 13
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 14
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 15
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 16
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 17
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 18
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 19
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 20
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 21
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 22
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 23
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 24
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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı! Sevgilisini döven Yanaç'ın elleri paramparça oldu - Sayfa 25
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