Survivor All Star 2024’ün 4. yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı, başarılar dileyerek duyurdu…

Survivor All Star’da yarışacak dördüncü yarışmacı belli oldu. Yeni ismi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, “Kendisine başarılar diliyorum” dedi.
Survivor All Star 2024 heyecanı eylül ayıyla birlikte başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya Nihat Altınkaya, Nagihan Karedere ve Ogeday Girişken’in katılacağını açıklayarak start’ı verdi. Acun Ilıcalı son olarak Survivor All Star 2024’e katılacak bir ismi daha açıkladı.
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu.
Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star’da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamaya başladı.
Acun Ilıcalı ilk olarak Nihat Altınkaya‘nın adını duyurdu.
Sonrasında ise “Bir daha gitmem” diyen Nagihan Karedere‘nin katılacağını açıkladı.
Ardından da Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken’in yarışmaya katılacağı duyuruldu.
Survivor All Star 2024’ün dördüncü yarışmacısı belli oldu.
Survivor All Star 2024’ün dördüncü yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu olacak.
Ilıcalı “Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.
1111