Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nu deprem korkusu sardı! Türkiye’yi terk ediyor

“Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim.”