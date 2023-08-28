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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nu deprem korkusu sardı! Türkiye’yi terk ediyor

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nu deprem korkusu sardı! Türkiye’yi terk ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ağustos 2023 - 14:42

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir şarkıcılık yapıyor. Yeni mesleğine yoğunlaşan genç yarışmacı Kahramanmaraş depremleri sonrası yer bilimcilerin uyarılarından korkarak Türkiye’yi terk etmeye karar verdi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 1

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, Karaköy’de görüntülendi. Yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmaya karar veren Survivor Aleyna yeni şarkı hazırlığı yaptığını duyurdu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 2

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu ayrıca aldığı kararı da açıkladı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 3

Olası depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu şunları söyledi:

 

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 4

“Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim.”

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 5
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 6
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 7
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 8
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 9
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 13
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 15
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu deprem korkusu sardı! Türkiye'yi terk ediyor - Sayfa 16

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